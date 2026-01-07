Brindisi, rivolta e caos in aeroporto: "Fateci partire per l'Albania"

Attimi di tensione nell'aeroporto di Brindisi, dove un gruppo di circa 150 passeggeri - che erano a bordo di due voli diretti a Tirana e dirottati a Brindisi per maltempo - sta protestando nello scalo salentino. Qui i passeggeri hanno prima forzato i controlli di sicurezza aeroportuali, poi raggiunto la pista. I voli, partiti da Orio al Serio e Bologna ed entrambi della compagnia Wizz Air, sono stati dirottati con 400 passeggeri a bordo a causa dell'impossibilità di atterrare nella capitale albanese per le avverse condizioni meteo.

Da qui l'atterraggio di emergenza in Puglia. Una condizione che ha scatenato la protesta, ancora in corso. Decine di passeggeri, infatti, ancora proseguono nella 'rivolta', chiedendo di poter ripartire subito per l'Albania. Si trovano a pochi metri dai due velivoli rimasti bloccati a Brindisi. Altre persone hanno invece accettato la proposta della compagnia di andare con un autobus sostitutivo fino a Fiumicino e poi imbarcarsi per Tirana. Tra le altre cose si valuta la possibilità che 150 passeggeri possano raggiungere l'Albania con una nave in partenza da Brindisi nel pomeriggio e diretta a Valona.