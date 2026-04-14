4 di Sera, Procaccini a valanga: "Compagno, è finita!". La faccia della dem Bonafè in diretta

"Voglio sottolineare quanto ha già detto il direttore Sechi. In Ungheria non c'era, non c'è una dittatura. Non c'è un regime, il presidente Orban ha straperso le elezioni e ha lasciato il governo".

In collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, commenta il risultato delle elezioni in Ungheria, con la vittoria dello sfidante Peter Magyar, di centrodestra, sul premier uscente Viktor Orban, e mette il punto alle polemiche pretestuose del centrosinistra italiano, arrivato a esultare anche per la vittoria di un conservatore.

"Bisogna farla finita con questa storia del regime, non c'era nessun regime - ribadisce Procaccini sotto gli occhi sbarrati di Simona Bonafè, collega Pd all'Europarlamento -. Ci sono state le elezioni, chi governava il paese le ha perse ed è andato a casa. Vi dirò di più: nel parlamento scorso c'erano 8 partiti, anche partiti di sinistra, i socialisti, i liberali. In questo parlamento ci sono tre partiti: uno di centrodestra, uno di destra e uno di estrema destra".

"Dico di più - aggiunge ancora Procaccini -: chi ha vinto le elezioni, cioè il mio collega Magyar, è la destra del Ppe. Sull'immigrazione è intransigente esattamente come Orban, così come sull'Ucraina nell'Unione europea e la rimozione del diritto di veto. Non c'è alcuna differenza", scandisce mentre la dem Bonafè prova a obiettare con volto terreo.

"Anche io penso che Orban abbia sbagliato nello schiacciarsi su una posizione filo-russa che è anti-storica. Nel suo ultimo comizio c'era gente che urlava la frase che lo stesso Orban diceva quando si opponeva al regime sovietico, 'compagno è finita', 'Russia a casa'. Un posizionamento sbagliato e ne ha pagato il prezzo".

Il finale è quasi irridente: "Le prima parole di Magyar su Giorgia Meloni? 'La voglio incontrare il prima possibile, ha fatto un ottimo lavoro, non vedo l'ora di incontrarla". "Ricordagli che ha fatto la campagna elettorale per Orban però, eh", lo rintuzza la Bonafè, stizzita. "Meloni non ha mai fatto campagna elettorale per Orban, ha fatto un video per un amico ma non è mai stata l'agitprop di nessuno", replica secco l'esponente di FdI.