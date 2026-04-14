Peter Magyar: "Giorgia Meloni è una persona fantastica"

Viktor Orbán ha perso perché giocava a scacchi 5D. Il giorno dopo la vittoria, Péter Magyar liquida con una battuta il destino del suo ex alleato e avversario. «Parlava di tutto tranne che dei problemi affrontati dal popolo ungherese», ha detto nella mega-conferenza stampa di ieri. Come Donald Tusk in Polonia, anche il nuovo leader ungherese è atteso da un lungo lavoro per consolidare il suo potere, smantellando la struttura eretta da chi lo ha preceduto. Per prima cosa, Magyar, ha annunciato che proporrà una modifica alla Costituzione per introdurre il limite di due mandati, otto anni in totale, per la carica di primo ministro.



Mentre la sinistra italiana celebrava la «sconfitta» della Meloni, Magyar diceva che l’Italia è uno dei suoi Paesi preferiti e che considera Giorgia Meloni una persona fantastica perché è stato in grado di portare stabilità in una situazione difficile nel Paese. Perché stupirsi? Entrambi sono nazionalisti, cattolici, atlantisti, occidentali. Di destra che hanno occupato il centro (ai progressisti nostrani che esultano va poi ricordato che il nuovo parlamento ungherese sarà formato da soli tre partiti: Tisza, Fidesz e l’estrema destra di Mi Hazank. La sinistra, ridotta ai minimi termini, non ci sarà). Brutte notizie per la Cina. «Accogliamo gli investitori con grande favore, cerchiamo solo di trovare un interesse comune», ha dichiarato Magyar, spiegando che «ad esempio, la linea ferroviaria cinese Budapest-Belgrado non rientra in questa categoria». È una delle tratte finali della Nuova via della seta.

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Quanto ai migranti, Magyar ha sottolineato che non accetteranno alcun accordo e manterranno la recinzione di confine, riparando anche le falle: «I leader europei dovrebbero abbandonare il linguaggio politicamente corretto e parlare di ciò che spaventa realmente la gente. L'Europa ha gestito male la crisi migratoria. Si sono comportati da bravi ragazzi, volevano dimostrare quanto desiderassero risolvere i problemi del mondo». Magyar ha anche affermato che la Russia rappresenta un rischio per la sicurezza dell'Europa e che l’Europa deve essere in grado di difendersi. Ma il suo europeismo non è sfegatato: «A Bruxelles credono che tutto accada lì e che tutto debba essere deciso lì. A volte, meno decisioni centralizzate sono meglio». Budapest, infine, rientrerà nella Corte penale internazionale e, quanto a Israele, potrebbe essere più in linea con gli altri Paesi Ue. «Ma bisogna decidere caso per caso».