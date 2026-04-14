Jd Vance contro Papa Leone: "Cosa dovrebbe fare il Vaticano"

Non ricuce lo strappo tra Donald Trump e Papa Leone XIV, anzi. Anche JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, attacca affermando che il Vaticano dovrebbe "attenersi alle questioni morali". Parole più misurate e paludate rispetto alla clamorosa provocazione del capo della Casa Bianca contro il pontefice (americano), ma il messaggio è altrettanto forte. "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane", ha chiarito Vance, arrivato alla fede cattolica in età adulta, parlando al programma Special Report with Bret Baier di Fox News.

Elly Schlein si riscopre "Papa-girl" contro Trump: "Arroganza oltre ogni tollerabilità" "Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di...

Vance ha anche commentato la sconfitta di Viktor Orban alle elezioni politiche in Ungheria: "Non siamo andati" in Ungheria "perché ci aspettavamo una facile vittoria elettorale" per Orban, ha spiegato il numero 2 della Casa Bianca, "siamo andati perché era la cosa giusta da fare, sostenere una persona che ci è stata accanto per molto tempo. Sono dispiaciuto che abbia perso, lavorerà molto bene, sono sicuro, con il prossimo primo ministro ungherese. Ma non è stato affatto un brutto viaggio, perché vale la pena sostenere le persone anche se non si vince ogni elezione", ha aggiunto confermando dunque piena collaborazione con Peter Magyar, neo-premier ungherese anch'egli conservatore.

Giorgia Meloni smonta la sinistra: "Inaccettabili le parole di Trump sul Papa" Giorgia Meloni costretta a tornare su quanto ribadito in mattinata: "Pensavo che il senso della mia dichiarazione d...