Strage a Manhattan, le parole-choc del killer: "Perché ho il cervello in pappa"

Ex-giocatore di football con problemi mentali per via delle botte prese nel praticare lo sport va alla sede della National Football League a fare una strage per vendetta, ma appunto è talmente “suonato” che sbaglia indirizzo e uccide da un’altra parte. È una tragedia con tinte da farsa quello che è successo a Manhattan, dove il 27enne oriundo hawaiano Shane Devon Tamura ha tolto la vita a quattro persone nell’edificio sede di Blackstone e Football League, al 345 di Park Avenue prima di suicidarsi a sua volta. È stato lo stesso sindaco di New York Eric Adams a rendere noto che l'assassino aveva preso l’ascensore sbagliato. «Aveva con sé un biglietto in cui diceva di soffrire di Cte, una nota malattia cerebrale che colpisce chi ha praticato sport da contatto e apparentemente riteneva la Nfl responsabile», ha spiegato a Cbs News. «Dalla nostra indagine preliminare emerge che ha preso l'ascensore sbagliato per dirigersi agli uffici della Nfl. L’ascensore l’ha portato negli uffici della Rudin Management, dove ha sparato ancora, uccidendo altre persone».

Secondo la ricostruzione della polizia, sulla base dei video delle telecamere di sorveglianza, Tamura lunedì, poco prima delle 18:30, ha fatto irruzione nella lobby dell'edificio su Park Avenue, iniziando a sparare con un fucile d’assalto M4, colpendo un poliziotto, una guardia di sicurezza e altre due persone, fra le quali Wesley LePatner, una donna ebrea di 44 anni, che lavorava a Blackstone e lascia il marito e due figli. A questo punto, è entrato in un ascensore, dal quale una donna è riuscita a scappare illesa. Residente a Las Vegas, Shane Devon Tamura ha attraversato in auto mezzi Stati Uniti, per puntare all’ufficio sbagliato. La Cte, o encefalopatia traumatica cronica, è una degenerazione progressiva delle cellule cerebrali a causa di vari traumi cranici. Nel biglietto ritrovato in una tasca e che anticipava i suoi propositi omicidi e suicidi, il 27enne chiede che sia esaminato il suo cervello. La polizia ha fatto sapere che il movente alla base del gesto del giovane è ancora sotto indagine, ma ha rivelato che «aveva una storia documentata di problemi mentali».