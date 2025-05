Dazi, la rivelazione di Donald Trump: "Telefonate dalla Ue per degli incontri"

"Sono appena stato informato che l'Unione Europea ha chiamato per stabilire rapidamente le date degli incontri. Questo è un evento positivo e spero che finalmente, come avevo chiesto anche alla Cina, le nazioni europee aprano al commercio con gli Stati Uniti d'America. Entrambi saranno molto felici e avranno successo se lo faranno!!!": Donald Trump lo ha annunciato in un post sul social Truth a proposito dei colloqui sul tema dei dazi. Il presidente americano, nei giorni scorsi, ha annunciato tariffe del 50% all'Ue a partire dal primo giugno, salvo poi posticipare l'entrata in vigore dei dazi al 9 luglio così da permettere un nuovo round di colloqui.

Colloqui che, stando a quanto comunicato dal capo della Casa Bianca, l'Europa starebbe cercando di organizzare. "Sono estremamente soddisfatto dell'assegnazione del 50% di dazi all'Unione Europea, soprattutto perché i nostri negoziati con loro sono stati 'lenti' (per usare un eufemismo!)", ha aggiunto Trump. Che alla fine ha lanciato un avvertimento: "Ricordate, ho il potere di 'fissare un accordo' per il commercio con gli Stati Uniti se non riusciamo a trovare un accordo o se veniamo trattati ingiustamente".