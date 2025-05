Dazi, la Ue tratti con Trump. L'alternativa? Spararsi sui piedi

Va bene: Trump sarà pure un tipo particolare, un interlocutore imprevedibile, a volte affabile e altre volte ispido. Gli anglofoni, quando una persona o una situazione portano con sé un certo tasso di rischio, usano l’aggettivo “challenging”, che potremmo tradurre in brutto italiano con la parola “sfidante”, nel senso di “tale da determinare una sfida”. E non c’è dubbio su questo: Trump e il trumpismo ci mettono alla prova. Su tutto, il suo metodo è bastone e carota, pistola sul tavolo e poi stretta di mano, prima uno schiaffo e dopo una carezza, prima una minaccia e poi una buona intesa. Ma - appunto - pur con queste modalità particolari e a volte spiazzanti, anche un bambino capisce che Trump, sulla faccenda dei dazi, vuole trattare. Negoziare. Accordarsi. Chi scrive - vecchie fisime liberali, forse- non amai dazi, e meno che mai i controdazi. E meno ancora l’ipocrisia di chi, a Bruxelles, ha eretto per anni barriere di ogni tipo contro il commercio, tariffarie e non, e adesso si straccia le vesti per le mosse della Casa Bianca.

Ma - comunque la si pensi in termini di teoria economica – resta il fatto che Trump cerca intese, insegue un deal dopo l’altro, come dimostra - da ultimo - lo spostamento in avanti fino a luglio (negoziato con Ursula von der Leyen) del termine temporale per un accordo con l’Ue. E allora ci sono solo due atteggiamenti possibili. Il primo assurdo - è quello di continuare a far volteggiare nell’aria le parole “bazooka”, “vendetta” e simili, tirando ulteriormente la corda. Il secondo - ragionevole - è quello di favorire e facilitare la trattativa.Il governo italiano si sta spendendo positivamente perla seconda alternativa. Che ha già premiato - fuori dall’Ue - un governo di segno politico opposto come l’esecutivo britannico. Bene o male, infatti, Starmer e Trump hanno realizzato pochi giorni fa un discreto accordo. Non si capisce per quale ragione allo stesso obiettivo non possa puntare anche l’Ue. E invece non manca una pattuglia di rinfocolatori, di piromani, di gente che cerca di appiccare incendi.