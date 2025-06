Macron, lo sfregio di Greenpeace: come riducono la sua statua

Hanno rubato la statua del presidente della Repubblica Emmanuel Macron al Musée Grévin, il più importante museo delle cere di Francia, e l’hanno esposta davanti all’ambasciata russa per denunciare i legami economici di Parigi con Mosca, nonostante la guerra in Ucraina e il sostegno del governo francese a Kiev. Ieri mattina, attorno alle 10,30, due donne e un uomo, fingendosi turisti, sono entrati nel museo parigino, situato nel IX arrondissement. Secondo quanto riferito al Figaro da una fonte della polizia, dopo essersi cambiati d’abito, si sono finti dipendenti del museo e sono riusciti a rubare la statua del presidente francese, del valore di 40mila euro, nascondendola sotto una coperta e portandola via attraverso un’uscita di sicurezza.

Pochi minuti dopo il furto, un uomo che si è identificato come un attivista di Greenpeace ha contattato il museo, rivendicando di essere l’autore del furto. La statua dell’inquilino dell’Eliseo, dopo essere stata prelevata, è stata collocata davanti all’ambasciata russa, situata nel XVI arrondissement. Lì, alcuni militanti di Greenpeace hanno esposto cartelli con scritto “Business is Business” e “Ukraine burns and business goes on”.