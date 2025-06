Merz chiede consiglio a Meloni su Trump: "I primi 30 secondi..."

I temi chiave del summit saranno la guerra in Ucraina, la controversia sui dazi e i preparativi per il vertice Nato all'Aia di fine giugno. Merz ha già chiarito che non si recherà a Washington come "supplicante" e che rappresenterà con sicurezza le posizioni europee. Il cancelliere tedesco ha incontrato brevemente Trump per la prima volta a New York molti anni fa. Da quando ha assunto l'incarico quattro settimane fa, tuttavia, ha parlato con lui al telefono diverse volte, sia a tu per tu che in un gruppo più ampio con diversi altri capi di Stato e di governo europei, a proposito della guerra in Ucraina. Ora i due si chiamano per nome e sono in contatto regolare tramite sms. Il cancelliere resterà nella capitale statunitense per circa 17 ore. Merz e Trump si incontreranno altre due volte a giugno: al vertice del G7 in Canada a metà giugno e al vertice Nato a fine mese all'Aia. Il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, ha spiegato ieri che Merz è "ben preparato" per l'incontro e che il cancelliere attende con impazienza il colloquio "con grande serenità e gioia".