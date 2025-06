Usa, tolto il "nome gay": caos e polemica sulla nave militare

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato alla Marina di rinominare una nave cisterna militare, già intitolata dall’amministrazione Obama all’attivista per i diritti Lgbtq+ Harvey Milk. Lo riferisce il sito web Military.com, citando un promemoria dell’Ufficio del segretario della Marina. Il segretario ha formulato la direttiva all'inizio del cosiddetto Pride Month, il «mese dell’orgoglio» dedicato negli Usa alle minoranze di genere, fra le proteste dei Democratici come Nancy Pelosi. Un funzionario della Difesa ha confermato che Hegseth ha incaricato il segretario della Marina, John Phelan, di procedere con il cambio di nome, con l’annuncio ufficiale previsto per il 13 giugno.