Donald Trump, droni esplosivi e cecchini: come volevano ucciderlo alla Casa Bianca

Le autorità statunitensi hanno sventato un presunto piano per attaccare la Casa Bianca durante l'evento di arti marziali miste Ufc al quale hanno partecipato il presidente Donald Trump e altri alti funzionari dell'amministrazione. Lo ha reso noto il direttore dell'Fbi, Kash Patel. "Grazie alla rapida azione dell'Fbi, dei nostri partner e del dipartimento di Giustizia in un'operazione condotta in più Stati, diverse persone sono ora in custodia e gli attacchi pianificati sono stati fermati sul nascere", ha scritto Patel su X.

Il direttore dell'Fbi, nel tweet, ha rilanciato un articolo di Fox News secondo cui cinque persone sono state arrestate, mentre gli investigatori avrebbero identificato 23 individui appartenenti a una potenziale rete coinvolta nel complotto. Secondo l'emittente, il piano prevedeva l'impiego di droni esplosivi contro edifici nelle vicinanze della Casa Bianca durante l'evento Ufc, con l'obiettivo di provocare un'evacuazione di massa e convogliare la folla verso una squadra di cecchini precedentemente posizionata nell'area. Il progetto avrebbe inoltre incluso una "seconda ondata" incaricata di assaltare i cancelli della Casa Bianca.