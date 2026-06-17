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Macron, la pagliacciata: l'incredibile video a notte fonda, "Sarò lì!". Lo massacrano

mercoledì 17 giugno 2026
Macron, la pagliacciata: l'incredibile video a notte fonda, "Sarò lì!". Lo massacrano

2' di lettura

Una "pagliacciata mondiale", quella di Emmanuel Macron, anche a costo di sfidare la scaramanzia. A notte fonda, il presidente francese ha pubblicato un video-messaggio su X parlando di "diverse vittorie". Quali siano, è presto detto: l'esordio della Francia ai Mondiali di calcio, un bel 3-1 contro l'ostico Senegal. E il bilancio del G7 di Evian, considerato un successo diplomatico. 

"Questo messaggio prima di tutto per congratularmi con i Bleus e la vittoria di 3-1 contro il Senegal, con i due gol di Mbappé e il gol di Barcola. Bravo ai Bleus. E' un buon inizio di Coppa del Mondo e spero di essere lì, sò che sarò lì, il 19 luglio prossimo per la finale", dice Macron. Parole che potrebbero essere lette come una "gufata Doc" qualora Mbappè e compagni dovessero floppare.

Dopo l'introduzione calcistica, Macron torna a parlare di politica internazionale e plaude ai riultati del G7. Insistendo in particolare sull'importanza dell'accordo concluso tra Usa e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, nonché del sostegno all'Ucraina espresso dai sette grandi durante i lavori. "Questo G7, credo di poterlo dire, è un momento di risveglio strategico dove tutti insieme, Stati Uniti, Giappone, Canada, europei, abbiamo deciso di agire di concerto al fianco dell'Ucraina per difendere in fondo la nostra unità e i valori in cui crediamo", afferma Macron, che questa sera riceverà il presidente americano Donald Trump nella reggia di Versailles per il 250mo anniversario dell'indipendenza Usa. Una cena di gala, proprio nel luogo dove fu negoziato il trattato che la sancì. L'invito da parte di Macron, però, sta creando polemiche.

Secondo l'emittente Radio France Internationale, a Parigi in molti si chiedono se non rappresenti un regalo troppo generoso fatto a Trump, che dal suo ritorno alla Casa Bianca non ha perso occasione per criticare governi e Paesi europei. Il dibattito è alimentato dall'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, previste nel 2027, con la fine del secondo mandato di Macron. A esprimere perplessità è anzitutto la sinistra de La France Insoumise. Secondo la presidente del suo gruppo politico all'Assemblea nazionale, Mathilde Panot, "Macron avrebbe potuto trovare di meglio per concludere il suo mandato che invitare con tutti gli onori un presidente suprematista". Più cauti i socialisti. "Penso - ha detto il deputato Romain Eskenazi - che questa cena fosse prevista da tempo e non mi sembra scandaloso mantenerla". Favorevole all'invito a Trump è invece Philippe Ballard, deputato della destra del Rassemblement National. La sua tesi è che non ci sia nulla di più normale che invitare il presidente della prima potenza mondiale. "Che sia a Versailles per mostrargli ciò che la grandezza francese ha realizzato nel corso dei secoli passati", ha detto Ballard, "non vedo davvero dove sia il problema".

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