Skrepetsky, l'artista russo ucciso in Polonia: era stato a Venzia, c'è l'ombra di Putin

L'artista russo Semyon Skrepetsky è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella città polacca di Biala Podlaska, secondo quanto riportato dai media locali. Skrepetsky, 44 anni, è stato ucciso in un parcheggio antistante un condominio della zona.

L'emittente televisiva wPolsce24 ha riferito che l'aggressore ha sparato all'artista diverse volte a distanza ravvicinata. I paramedici intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarlo. L'emittente ha aggiunto che ad agire sarebbero stati in due uomini, di cui uno arrestato vicino al consolato bielorusso sempre a Biala Podlaska. Fonti non ufficiali hanno identificato il sospettato come un cittadino bielorusso. Semyon Skrepetsky (all'anagrafe Robert Kuzovkov), originario della regione dell'Altai, era noto per le sue caricature di politici. Aveva realizzato ritratti satirici del presidente russo Vladimir Putin, del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, del leader ceceno Ramzan Kadyrov e del defunto leader dell'opposizione russa Alexei Navalny.

Tre giorni prima di essere ucciso, in occasione della Giornata della Russia, Skrepetsky si era recato a Berlino, dove aveva inscenato una protesta solitaria con una caricatura iconica di Joseph Stalin e Putin. Skrepetsky viveva in Polonia dal 2021.

Secondo quanto riferito dalla procura, i fermati in relazione all'omicidio sono due, entrambi cittadini bielorussi, di 37 e 22 anni. Secondo la procura, l’artista è stato avvicinato nei pressi della sua abitazione intorno alle 9.45 del mattino da un uomo non identificato che ha sparato due colpi contro di lui, per poi sparargli altre tre volte a distanza ravvicinata prima di fuggire.

La procura ha dichiarato che la vittima è deceduta sul posto a causa di ferite da arma da fuoco alla testa, al torace e alla schiena. La procura polacca non ha attribuito l’omicidio a Mosca e l’Agenzia per la Sicurezza Interna polacca al momento non ha risposto a una richiesta di commento. Da quando ha invaso l’Ucraina nel 2022, la Russia è stata accusata di tentare di assassinare i propri oppositori all’estero, prendendo di mira anche attivisti in esilio in Francia e Lituania. Anche le autorità tedesche hanno sventato dei complotti, che prendevano di mira il capo di un fornitore tedesco di armi all’Ucraina e un ufficiale militare ucraino. Nel 2024 le autorità polacche hanno arrestato un uomo in quello che hanno definito un complotto per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nello stesso anno un pilota di elicottero russo che aveva disertato era stato ucciso in Spagna e i principali sospettati sono agenti russi. Skrepetsky aveva anche protestato a Venezia contro la presenza del padiglione russo alla Biennale.