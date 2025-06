Greta Thunberg, Israele le dona pane e la verità su Hamas

Anzi: prima di stendere un velo pietoso, vale la pena di riandare con la memoria alla lunga serie di capi di stato e di governo, di banchieri, di personalità che per anni pendevano dalle labbra della ragazzina. Andavano a omaggiarla e a chiederle una benedizione. Andavano a scusarsi e a farsi legittimare. E lei – severissima e implacabile – rispondeva a suon di sganassoni metaforici: «Ci state deludendo, ma gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai». E più la ragazzina scagliava anatemi, più riceveva inchini e ringraziamenti.

Bifronte come certe figure della mitologia greca, Greta Thunberg ha ormai due maschere: una farsesca e una tragica. Volete quella farsesca? Basta accostare le sue dichiarazioni frignanti di ieri secondo cui lei, l’equipaggio e la sua barchetta sarebbero stati nientemeno che «kidnapped», cioè rapiti e sequestrati dall’esercito israeliano, con la foto di lei – sempre lei, mica una sosia – tutta contenta di ricevere un sandwich da un soldato Idf. Ma come? Il sequestratore che passa la pagnottella alla povera eroina sequestrata? E lei, la coraggiosa attivista, la pasionaria indomita, che si fa irretire da una merenda? Già qui verrebbe voglia di far calare il sipario.

Finalmente in Israele ha trovato – è proprio il caso di dire – pane per i suoi denti. L’hanno rifocillata (bene), l’hanno adeguatamente presa in giro (il governo israeliano ha definito la sua barchetta un «selfie yacht», cioè un’imbarcazione per farsi le foto). E poi le hanno impartito una lezione di vita vera e seria, invitandola ad assistere a un lungo video sui crimini commessi da Hamas il 7 ottobre. Avrà capito? Forse no.

Ma almeno qualcuno l’ha messa in condizione di farlo, spiegandole il confine tra sceneggiate (le sue) e tragedie (quelle provocate da coloro che – più o meno consapevolmente – difende). A proposito di tragedie: e qui siamo al secondo volto di Greta. Ieri l’autorevole Telegraph, quotidiano di Londra, ha sparato la notizia secondo cui ad aver contribuito a organizzare la spedizione navale di Greta sarebbe stato un uomo accusato da anni di essere un operativo di Hamas basato a Londra, Zaher Birawi (il quale ha sempre negato con forza questa circostanza).