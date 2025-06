Israele, un doppio attacco perfetto: la strategia per "decapitare" l'Iran

L'attacco di Israele è una vera e propria operazione concepita come una guerra. L'obiettivo? Far fuori i vertici e le infrastrutture strategiche iraniane. Il governo di Netanyahu ha infatti dato il via a una campagna per azzerare i laboratori nucleari della teocrazia sciita e i leader del suo apparato militare e dei Guardiani della Rivoluzione.

Non a caso, riporta Repubblica, la prima ondata di missili si è abbattuta contro le abitazioni di generali e scienziati, quasi tutte nel centro di Teheran. In alcuni casi gli ordigni hanno fatto esplodere un solo appartamento. Presi di mira il capo di stato maggiore, il generale Mohammad Bagheri; il comandante in capo dei Guardia della Rivoluzione, Hossein Salami; il comandante dei reparti missilistici dei pasdaran, Amir Ali Hajizadeh. Stando alle prime informazioni, quattro "figure apicali" sarebbero state uccise: tra loro viene indicato Hossein Salami. Sempre nella fase iniziale sono stati bombardati i laboratori atomici sotterranei di Natanz e di Fordow. E il quartiere generale dei Guardiani della Rivoluzione è stato raso al suolo. Molteplici obiettivi, estremamente mirati.