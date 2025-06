4 di Sera, il contrattacco dell'Iran contro Israele in diretta

"Le sirene stanno dicendo di correre nei rifugi per precauzione. Alcuni missili hanno raggiunto Tel Aviv". A 4 di Sera su Rete 4 va in onda in diretta il massiccio contrattacco dell'Iran contro Israele. Dopo i raid della scorsa notte su Teheran, che hanno mietuto vittime eccellenti tra i vertici militari e politici del regime guidato dall'ayatollah Khamenei, ecco arrivata la prevedibile e preventivata reazione della Repubblica islamica.

Almeno 150 i missili scaricati su tutto Israele secondo l'Idf. Almeno una esplosione forte è avvenuta nel centro di Tel Aviv, dove i palazzi hanno tremato e si è visto levarsi una grande colonna di fumo a forma di fungo. Esplosioni sono state udite anche a Gerusalemme. Una zona del centro di Tel Aviv è senza connessione internet dopo le esplosioni dei missili lanciati dall'Iran sulla città.

La televisione di Stato iraniana ha confermato in serata quello che chiama "l'inizio degli attacchi missilistici iraniani" contro Israele, in rappresaglia per gli attacchi contro il suo territorio. Una dichiarazione segue di poco quella televisiva della Guida Suprema dell'Iran, che ha assicurato: "La nazione è con noi, con le forze armate e, se Dio vuole, la Repubblica Islamica sconfiggerà il regime sionista".

I soccorritori israeliani del Magen David Adom hanno riferito che ci sono almeno 14 feriti lievi a Tel Aviv e dintorni, aggiungendo che sono stati riportati 7 diversi "siti di impatto" dopo il lancio di missili dall'Iran. Lo riferisce Times of Israel. Alcune edifici hanno subito danni, aggiunge la polizia.