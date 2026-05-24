Il principe William sbertucciato per questa foto. Ma la verità è un'altra

Il principe William ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con casco blu e martello in mano durante una visita alle isole Scilly, dove ha visionato i nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia.L’immagine ha però scatenato una pioggia di meme e commenti ironici perché William sembra pronto a dare un colpo di martello senza tenere alcun chiodo tra le dita. In realtà si tratta di un frame di un video in cui il principe pianta davvero il chiodo e la foto è stata scattata nella parte finale di questa operazione. Tra i commenti più ricorrenti: “Ma sono l’unico a notare che sta stringendo le dita senza tenere il chiodo?”, “Ma cosa sta per martellare?” e consigli di sicurezza come “Si metta dei guanti e degli occhiali”.

Nel carosello di foto, William ha spiegato l’iniziativa: “L’apertura delle case promesse dal Duchy of Cornwall come passo per contribuire ad alleggerire la pressione abitativa sulle Isles of Scilly. Queste abitazioni sostenibili, le prime costruite sull’isola negli ultimi vent’anni, sostengono il futuro della vita sull’arcipelago e saranno destinate a chi vive alle Scilly da oltre cinque anni o a chi vi lavora attualmente”.Negli ultimi mesi il principe si sta occupando attivamente di tematiche urbanistiche. Secondo Reuters, starebbe valutando la vendita di circa il 20% dei terreni del Ducato di Cornovaglia per finanziare nuovi progetti abitativi e ambientali nel Regno Unito.