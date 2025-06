Israele-Iran, la diretta: Israele attacca il reattore di Arak. Missili iraniani su un ospedale israeliano

Tensione ancora alle stelle tra Usa e Iran. Mentre i raid israeliani su Teheran proseguono, dalle parti di Washington si fa il punto della situazione per definire le prossime mosse. Trump avrebbe già approvato i piani di attacco ma lascia ancora aperta una porta per la mediazione. Qui di seguito la cronaca della giornata



Ore 7.58 - Media Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak

I media iraniani riferiscono che i caccia israeliani hanno attaccato il reattore di Arak. Nella notte l'Idf aveva diffuso un messaggio in farsi avvertendo la popolazione di spostarsi dall'area perchè sarebbe stata colpita



Ore 7.57 - L'Iran colpisce un ospedale in Israele

l ministro della Salute israeliano Uriel Buso ha denunciato l'attacco diretto di Teheran all'ospedale Soroka di Beersheba come il superamento della "linea rossa e crimine di guerra". Per il ministro israeliano, si e' trattato di "un atto di terrore e del superamento di una linea rossa. Un crimine di guerra perpetrato deliberatamente dal regime iraniano contro civili innocenti e personale medico impegnato a salvare vite umane". La stessa fonte ha sottolineato che "il ministero della Salute si e' preparato in anticipo e, grazie alle azioni immediate intraprese, e' stato possibile evitare un disastro gravissimo". Nella sua dichiarazione, Buso ha infine invitato la popolazione a "continuare a seguire le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Salva vite umane".



Ore 6.50 - Sirene in Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

Stamattina, i giornalisti dell'AFP hanno udito violente esplosioni a Gerusalemme e Tel Aviv, mentre le sirene risuonavano in diverse parti del Paese e l'esercito israeliano segnalava l'arrivo di missili iraniani. Secondo i giornalisti, le esplosioni udite a Gerusalemme intorno alle 7:10 ora locale sono state le più grandi dall'inizio del conflitto con l'Iran, una settimana fa.

Ore 6.10 - 'Usa spostano aerei e navi vulnerabili ad attacchi Iran'

Gli Stati Uniti stanno spostando le infrastrutture militari che potrebbero essere vulnerabili agli attacchi dell'Iran dalle basi in Medio Oriente. Lo riportano i media americani citando la Reuters, sottolineando che lo spostamento di aerei e navi punta a proteggere le forze Usa.

Ore 5.44 - Lancio incrociato di droni tra Israele e Iran 'abbattuti'

Nelle prime ore della notte droni israeliani sono stati abbattuti su Teheran e velivoli senza pilota iraniani sono stati distrutti dalle difese aeree sul territorio dello Stato ebraico: lo riportano i media di entrambi i paesi, citando le rispettive autorità militari.

Ore 5.35 - Iran: sondaggio Fox, 49% americani approva attacchi Israele

La maggioranza dei Democratici (69%), dei Repubblicani (82%) e degli Indipendenti (62%) concorda sul fatto che l'Iran rappresenti un rischio reale e questi numeri sono in aumento rispetto al 2019 (rispettivamente di 12, 17 e 4 punti percentuali). E' quanto emerge da un sondaggio di Fox News tra gli elettori americani. La stessa rilevazione evidenzia anche una divisione tra gli elettori sulla decisione di Israele di lanciare attacchi militari contro i programmi nucleari iraniani: quasi la metà (49%) approva l'azione militare, mentre una percentuale leggermente inferiore (46%) la disapprova.

Ore 4.30 - 'Usa preparano attacco Iran, possibile nel fine settimana'

Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all'Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcuni funzionari dell'amministrazione, secondo i quali la situazione continua a evolversi e le cose potrebbero cambiare. La possibilità di un attacco Usa nel fine settimana è un segnale che Washington sta assemblando in Medio Oriente l'infrastruttura necessaria per entrare direttamente in guerra contro l'Iran.

Ore 3.05 - Abc, Trump valuta distruzione di Fordow con più attacchi

Il presidente americano Donald Trump sta abbracciando l'idea di distruggere l'impianto nucleare iraniano di Fordow non con uno, ma con diversi attacchi. Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Usa si sta preparando questa possibilità.

Ore 2.00 - Trump approva i piani di attacco

l presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe detto ieri sera al suo staff di avere "approvato piani di attacco" contro l'Iran, precisando però di volere aspettare a dare il via libera definitivo per "vedere se Teheran abbandonerà il suo programma nucleare". Lo hanno detto fonti anonime al quotidiano "Wall Street Journal", dopo che il presidente Usa ha confermato pubblicamente che un attacco statunitense contro l'Iran è tra le opzioni sul tavolo. "Ho diverse idee su cosa fare, ma non ho ancora preso una decisione definitiva: mi piace farlo all'ultimo secondo", ha affermato oggi Trump, parlando ai giornalisti. Secondo le fonti, il presidente Usa spererebbe che la minaccia di unirsi agli attacchi israeliani, che vanno avanti ormai da sei giorni, costringerà le autorità iraniane ad accettare le sue richieste