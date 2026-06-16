Mykonos, la morte atroce di Sara: l'addio al nubilato finisce in tragedia

È morta in un incidente stradale a Mykonos Sara Ceccantini, che si trovava sull'isola greca con le amiche per il suo addio al nubilato. La vittima aveva 37 anni, viveva ad Arezzo e lavorava nella sede Prada di Valvigne, nel comune di Terranuova. Di quanto accaduto, però, si sa ancora poco. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato uno scontro frontale. E l'incidente sarebbe avvenuto tra domenica 14 e lunedì 15 giugno. In particolare, un veicolo avrebbe invaso la corsia in cui viaggiava la donna, provocando un violento impatto. Le autorità locali avrebbero già aperto un fascicolo per omicidio stradale. Pare inoltre che anche un’amica di Sara sia rimasta coinvolta, riportando gravi ferite.

Intanto, si aspettano maggiori informazioni sia da parte del consolato italiano più vicino che delle autorità greche. La giovane, che stava per sposarsi con il suo fidanzato storico, lascia una figlia di 3 anni. Il matrimonio, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe dovuto celebrare sabato prossimo, il 20 giugno. Resta chiuso per lutto lo stabilimento di Prada a Valvigne. La decisione sarebbe stata presa direttamente dal patron del gruppo Patrizio Bertelli.