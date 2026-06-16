Giorgia Meloni, clamorosa al G7: "Non solo una donna...", le parole a Merz

Momenti di convivialità, conversazioni fitte, condite da battute e risate. In avvio dei lavori del G7 questa mattina, martedì 16 giugno, le immagini del circuito interno del summit hanno immortalato i leader nell'attesa che si presentassero in sala il padrone di casa, Emmanuel Macron, e i presidenti di Usa e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Al gruppo si unisce anche Giorgia Meloni, in completo chiaro giacca e pantalone con un particolare - una cravatta - che, nonostante sia dello stesso tono, si nota e diventa oggetto di uno scambio coi colleghi.

Lo nota in particolare il cancelliere tedesco Friederich Merz, che lo indica al gruppo. A quel punto la premier, scherzando, risponde "you can consider me a fighter", con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che subito aggiunge "not just a lady". Tra i vari conciliaboli la premier, come registra anche il pool di giornalisti presenti nella fase di avvio dei lavori, si intrattiene a parlare per qualche minuto con Ursula von der Leyen, poi con lei e Costa.