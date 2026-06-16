Meloni-Trump, incontro al G7: un pesantissimo scambio di battute

Con il G7 a Evian , in Francia, sarebbe arrivato il primo importante chiarimento tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier Giorgia Meloni . Secondo fonti diplomatiche italiane, già ieri sera, a margine della cena inaugurale del vertice, ci sarebbe stato un primo e "utile scambio" tra i due leader. Un passo avanti importante dopo le tensioni dell'ultimo periodo e gli affondi del capo della Casa Bianca contro la presidente del Consiglio.

Ora, l'intenzione di voltare pagina. Questa, almeno, la versione dei fatti che arriva da Roma, secondo cui quella di ieri sera è stata la prima vera occasione di confronto tra Trump e Meloni. E non è escluso che ce ne saranno delle altre a margine dei lavori del G7. Un bilaterale vero e proprio, invece, non è in agenda. Sul presunto disgelo tra i due, comunque, non sarebbe ancora arrivata nessuna conferma da parte degli Stati Uniti.