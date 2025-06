Cortocircuito a sinistra, il volantino con il bianco impiccato

«Manifesto per la Marcia dell’Orgoglio 2025: donna velata, bandiera palestinese... ma niente kippah, croce o altre lotte. Perché sempre gli stessi simboli? E perché ignorare le persone LGBTQI+ perseguitate a Gaza, in Iran, in Cina e in Myanmar?», ha scritto un internauta, in riferimento alle persecuzioni subìte dalle comunità queer nei Paesi islamici che la maggior parte delle associazioni Lgbt francesi fa finta di ignorare.

La reazione più dura è stata quella di Valérie Pécresse, presidente dell’Île-de-France, la Regione parigina, che ha deciso di ritirare il sostegno alla marcia e allo stesso tempo di eliminare una sovvenzione di 50mila euro all’associazione che organizza il Paris-Pride, Inter-Lgbt. «Non si risponde alla violenza con la violenza», ha detto l’entourage di Pécresse a Valeurs Actuelles, giustificando la sua scelta.