Trump contro Leone XIV, i media internazionali condannano il presidente Usa

Le uscite complessive superano le 17.500, e oltre il 93% rivela un sentiment negativo verso Trump: restringendo il campo ai soli articoli in cui il Presidente è il focus principale, la quota negativa sale a quasi il 96%. Nello stesso arco di tempo sono stati pubblicati 1.263.000 post sui social network, la maggior parte dei quali (1 milione) su Twitter. Seguono Bluesky (social russo), Youtube, Telegram e Facebook. Secondo i media, lo scontro tra il Papa e Trump riguarda una frattura tra potere politico e voce morale. Il Pontefice viene descritto come il soggetto che richiama alla pace , al dialogo e alla responsabilità internazionale. Al contrario, il tycoon viene rappresentato come il protagonista di una verbalità aggressiva , personalizzata, irrispettosa o fuori misura.

Per i media internazionali, l'attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV si traduce in uno scontro simbolico tra due linguaggi e due visioni del mondo: da una parte la forza, la pressione, la polarizzazione; dall’altra la pace, la mediazione, l’autorità morale. In questo senso, l'immagine in "versione cristologica" postata dal presidente degli Stati Uniti non fa che peggiorare la sua situazione. Questa è, in estrema sintesi, l'analisi realizzata da Volocom sulle uscite online pubblicate tra il 13 e il 14 aprile 2026 nei 5 bacini continentali – Nord America, Sud America, Europa, Africa e Asia – e approfondita anche con focus specifici su Russia, Iran, Cina e Paesi arabi. Ma, soprattutto, i media internazionali in modo pressoché unanime condannano l'attacco del presidente Usa al Pontefice.

In America del Nord – che da sola raccoglie 8.645 uscite – il tema non è soltanto lo scontro tra il Presidente e il Papa, bensì il conflitto tra il leader politico più divisivo degli Stati Uniti e il primo Pontefice americano. Il racconto mediatico insiste molto sulle possibili ricadute interne della polemica: diverse testate sottolineano il disappunto dei cattolici statunitensi, il rischio di incrinare i rapporti con una parte dell’elettorato religioso e il malessere di gruppi conservatrici ed evangelici davanti alla scelta di alzare il livello dello scontro con un Papa percepito come voce di pace. In Europa, invece, il racconto è più politico e istituzionale. Lo “scontro” (unilaterale) viene letto come il tentativo di una leadership politica di delegittimare una voce morale non controllabile.

In Sud America - cattolicissima - la vicenda viene descritta come un “conflitto di potere e ideali”, mentre l’uso dei simboli religiosi da parte di Trump viene letto non come semplice provocazione comunicativa ma come segnale di personalizzazione estrema del potere. Nei Paesi arabi la controversia viene inquadrata soprattutto come una questione di rispetto verso la figura del Pontefice e, insieme, come sintomo di una più generale erosione del dialogo internazionale. Dal canto loro, i media russi insistono sul contrasto tra la retorica bellicosa di Trump e il pacifismo del Papa e valorizza molto le reazioni internazionali che isolano il Presidente Usa.

Anche in Cina la lettura è severa. Da una parte si parla del deterioramento dei rapporti tra Casa Bianca e Vaticano, dall’altra del danno reputazionale che subirà Trump dopo la pubblicazione di quell’immagine ai limiti della blasfemia. Nel continente africano il dibattito assume un tono decisamente etico: il racconto insiste con particolare forza sulla dimensione umana e spirituale dello “scontro”. Infine, il contesto asiatico, dove ricorre con forza il tema del rifiuto di Trump di chiedere scusa, così come l’idea che il Papa rappresenti una voce capace di opporre alla logica della violenta potenza una grammatica della pace.

"Quando una polemica viene letta quasi ovunque come conflitto tra forza e autorità morale, non siamo più davanti a una semplice controversia: siamo davanti a un caso reputazionale globale – commenta Valerio Bergamaschi, fondatore e Amministratore Unico di Volocom – e il dato che colpisce non è soltanto l’enorme massa di contenuti prodotti in poche ore, ma la convergenza dei pareri: dall’America all’Europa, dall’Asia all’Africa, i media collocano Trump nel campo dell’escalation violenta, e Papa Leone XIV in quello della ricerca della pace. Questo ci dice molto su come oggi si costruisce il consenso o il dissenso attorno ai leader internazionali. Ma quel che occorre oggi è un salto di qualità, una sorta di Canossa dello stretto di Hormuz, non tanto per costringere il Presidente alla penitenza, quanto per aprire un dialogo che porti effettivamente alla pace".

"La notizia, in questo caso, non è solo lo 'scontro' tra due figure globali, ma il modo in cui il sistema dei media lo trasforma in racconto – aggiunge Andrea Franchini, Direttore Editoriale di Volocom – perché nei diversi contesti geografici cambia il lessico, cambiano i riferimenti culturali, ma resta stabile una struttura narrativa: Trump viene raccontato come chi personalizza e radicalizza il conflitto, il Papa come chi prova a sottrarlo alla logica dello scontro. È esattamente in passaggi come questo che il monitoraggio internazionale, anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, diventa uno strumento decisivo per capire non solo quanto si parla di un tema, ma come quel tema prende forma nella percezione pubblica".