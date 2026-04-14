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Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Pechino: "Irresponsabile il blocco di Hormuz". Media: "Possibile ripresa dei colloqui"

martedì 14 aprile 2026
Iran, Guerra nel golfo, la diretta. Pechino: "Irresponsabile il blocco di Hormuz". Media: "Possibile ripresa dei colloqui"

3' di lettura

Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo il blocco navale voluto da Trump su Hormuz, Pechino sfida Washington con il passaggio di una petroliera. Intanto il Pakistan non molla la presa sui negoziati che a quanto pare vanno avanti. Qui di seguito la cronaca della giornata

Reuters: “Possibile ripresa dei colloqui a Islamabad in settimana”
Quattro fonti hanno informato la Reuters che le delegazioni di Iran e Usa potrebbero tornare a Islamabad in settimana per riprendere i colloqui di pace.

Pechino: “Irresponsabile il blocco navale Usa”
Pechino condanna il blocco statunitense dei porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman, definendolo "pericoloso e irresponsabile". "Gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari e imposto un blocco mirato, che non farà altro che esacerbare le tensioni, destabilizzare ulteriormente un accordo di cessate il fuoco già fragile e compromettere la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. Si tratta di un comportamento pericoloso e irresponsabile", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Xi presenta un piano in 4 punti per la pace al principe emiratino Bin Zayed
Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una proposta in quattro punti volta a promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, durante un incontro avvenuto a Pechino. Lo riporta Xinhua.
La proposta prevede il rispetto del principio della coesistenza pacifica, il rispetto del principio della sovranità nazionale, il rispetto del principio dello Stato di diritto internazionale e il rispetto del coordinamento tra sviluppo e sicurezza.

Axios: Rubio presente oggi ai colloqui tra Israele e Libano
Marco Rubio, segretario di Stato statunitense, parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington con l'obiettivo di dar vita a negoziati diretti tra i due Paesi. Lo rende noto Axios. Secondo alcune fonti a conoscenza della questione al centro dell'incontro ci sarà un'ipotesi di cessate il fuoco, disarmo di del gruppo libanese Hezbollah e su un accordo di pace tra Tel Aviv e Beirut.

Hezbollah: "Non rispetteremo accordi tra Libano e Israele"
Hezbollah dice no a qualsiasi eventuale accordo tra Libano e Israele. Il gruppo militante libanese, attraverso un suo membro, ha fatto sapere al Guardian che non rispetterà alcun compromesso tra Tel Aviv e Beirut. Wafiq Safa, esponente di alto rango del Consiglio politico di Hezbollah, ha parlato con il quotidiano britannico alla vigilia dei colloqui previsti oggi a Washington tra gli ambasciatori libanese e israeliano negli Stati Uniti.

Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa
La petroliera “Rich Starry”, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l'attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. È quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman.

Vance: “Dall'Iran terrorismo economico contro il mondo intero”
Il vicepresidente americano JD Vance condanna duramente il "terrorismo economico" dell'Iran contro il mondo intero. "L'unica cosa che gli iraniani sono riusciti a fare - non ci hanno certo sconfitti militarmente e le loro forze armate sono state decimate - è stata quella di non riuscire a prevalere sul piano delle armi da guerra. Ciò che hanno fatto, invece, è stato compiere questo atto di terrorismo economico contro il mondo intero", ha accusato Vance parlando a un programma di Fox News. Il vicepresidente ha ammesso che i prezzi dell'energia, "dolorosi" nel contesto della guerra in Iran, non dureranno per sempre: "Sappiamo che il popolo americano sta soffrendo; ecco perché stiamo negoziando con tanta determinazione nel tentativo di farli scendere i prezzi. Continueremo a lavorare in tal senso", ha aggiunto.

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