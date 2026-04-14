Melania, lo schiaffo a Donald Jr: caos nella famiglia Trump

Dopo aver mancato il 'baby shower' di Tiffany, Melania Trump ha snobbato anche la sontuosa festa di fidanzamento di Donald jr e Bettina Anderson nel resort di Mar-a-Lago. La first lady, è noto, non ama presenziare agli eventi con la famiglia allargata e quindi, anche questa volta, ha deciso di rimanere in disparte. Presenti, invece, le future cognate della Anderson, Ivanka e Tiffany, nonché la seconda moglie di Donald Trump Marla Maples. Il fidanzamento era stato annunciato a dicembre, durante un evento alla Casa Bianca. Secondo quanto riferito da una fonte vicino alla coppia al magazine People la futura signora Trump "ha una visione molto tradizionale della famiglia, nella quale l'uomo guida e la moglie lo sostiene con devozione". Figlio maggiore di Donald e Ivanka, il 48enne imprenditore ha cinque figli dal precedente matrimonio con Vanessa Trump.

Nei giorni scorsi Melania Trump aveva fatto molto discutere dopo un video nel quale si discolpava preventivamente nel caso Epstein. Il filmato era collegato ad Amanda Ungaro, ovvero l’ex modella brasiliana sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi portata via dall’Ice fuori dagli Stati Uniti. Lei era andata all'attcco su X: "Non ho paura di voi. Siete voi a doverne avere di me. So chi siete e cosa avete fatto. Andrò fino in fondo: abbatterò il vostro sistema corrotto, fosse l’ultima cosa che faccio al mondo". Dal canto suo, la Casa Bianca l'aveva descritta come cinica e calcolatrice, mentre i suoi sostenitori fanno notare che si sta battendo per l’affido del figlio.