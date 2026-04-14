Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Melania, lo schiaffo a Donald Jr: caos nella famiglia Trump

di
Libero logo
martedì 14 aprile 2026
Melania, lo schiaffo a Donald Jr: caos nella famiglia Trump

1' di lettura

Dopo aver mancato il 'baby shower' di Tiffany, Melania Trump ha snobbato anche la sontuosa festa di fidanzamento di Donald jr e Bettina Anderson nel resort di Mar-a-Lago. La first lady, è noto, non ama presenziare agli eventi con la famiglia allargata e quindi, anche questa volta, ha deciso di rimanere in disparte. Presenti, invece, le future cognate della Anderson, Ivanka e Tiffany, nonché la seconda moglie di Donald Trump Marla Maples. Il fidanzamento era stato annunciato a dicembre, durante un evento alla Casa Bianca. Secondo quanto riferito da una fonte vicino alla coppia al magazine People la futura signora Trump "ha una visione molto tradizionale della famiglia, nella quale l'uomo guida e la moglie lo sostiene con devozione". Figlio maggiore di Donald e Ivanka, il 48enne imprenditore ha cinque figli dal precedente matrimonio con Vanessa Trump.

Nei giorni scorsi Melania Trump aveva fatto molto discutere dopo un video nel quale si discolpava preventivamente nel caso Epstein. Il filmato era collegato ad Amanda Ungaro, ovvero l’ex modella brasiliana sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi portata via dall’Ice fuori dagli Stati Uniti. Lei era andata all'attcco su X: "Non ho paura di voi. Siete voi a doverne avere di me. So chi siete e cosa avete fatto. Andrò fino in fondo: abbatterò il vostro sistema corrotto, fosse l’ultima cosa che faccio al mondo". Dal canto suo, la Casa Bianca l'aveva descritta come cinica e calcolatrice, mentre i suoi sostenitori fanno notare che si sta battendo per l’affido del figlio.

tag
melania trump
donald trump
usa

Divisi su tutto Trump contro Meloni? Schlein: "Ferma condanna". Ma Conte attacca il premier...

Dopo le parole di Trump Trump contro Meloni, FdI: "Il coraggio di difendere la nazione, il dovere di dissentire"

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

ti potrebbero interessare

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Iran, la giornata di guerra. Hormuz, Cina minaccia Usa: "Mossa pericolosa e irresponsabile"

Flotilla, l'ultimo delirio delle toghe rosse? Si contesta il reato di tortura

Flotilla, l'ultimo delirio delle toghe rosse? Si contesta il reato di tortura

Redazione
Hormuz, scontro militare diretto Usa-Cina? Cosa sta succedendo

Hormuz, scontro militare diretto Usa-Cina? Cosa sta succedendo

Redazione
Jd Vance contro il Papa: "Cosa dovrebbe fare il Vaticano". E Leone XVI: "Senza morale è tirannia"

Jd Vance contro il Papa: "Cosa dovrebbe fare il Vaticano". E Leone XVI: "Senza morale è tirannia"