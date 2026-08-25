Aereo militare Usa atterra a Mosca, un clamoroso giallo internazionale

Un aereo da trasporto militare Boeing C-17 Globemaster III dell'Aeronautica militare statunitense è atterrato nella mattina di martedì 25 agosto all'aeroporto di Vnukovo, a Mosca, dopo essere decollato da Riga. Lo riporta l'agenzia d'informazione "Rbc" sulla base dei dati di Flightradar24. Il velivolo, con numero di coda RCH4555, è partito dalla capitale lettone intorno alle 8:50 ora di Mosca (le 7:50 in Italia) ed è atterrato a Vnukovo alle 10:04 (le 9:04). Secondo i dati relativi ai voli precedenti del velivolo Usa, il C-17 era arrivato a Riga il 23 agosto proveniente da Camp Springs, nel Maryland, dove si trova la Joint Base Andrews, nei pressi di Washington. Il Boeing C-17 Globemaster III è un aereo da trasporto militare pesante utilizzato per il trasferimento rapido di truppe, mezzi ed equipaggiamenti su lunghe distanze e può trasportare fino a 77,5 tonnellate di carico. La finalità del volo verso Mosca non è stata indicata.

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L'ultima volta che un aereo dell'Aeronautica militare statunitense, un Gulfstream C-37B, atterrò a Vnukovo è stata nel mese di febbraio del 2025. Anche in questo caso, l'aereo in questione partì dalla base aerea di Andrews e a bordo del volo era presente il cittadino russo Aleksander Vinnik, rilasciato da una prigione statunitense e diretto a Mosca. Vinnik fu scambiato con il cittadino statunitense Mark Vogel.

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