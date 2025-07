I ladri entrano in casa, poi arriva Platini: finisce male

Furto con scasso a casa di Michel Platini a Cassis, vicino alle Bocche del Rodano. L’ex stella della Juventus ed ex presidente dell’Uefa si trovava nella sua abitazione quando è stato svegliato all’alba da rumori provenienti dal giardino. Secondo quanto riportato da Le Figaro, Platini si è trovato di fronte un individuo incappucciato e vestito di nero, che ha tentato di introdursi nella sua casa. L’ex calciatore, con prontezza, ha messo in fuga il malvivente, che è scappato immediatamente dopo essere stato scoperto.Nonostante l’intervento di Platini, i ladri sono riusciti a rubare una ventina di medaglie e trofei sportivi custoditi in un capanno da giardino, destinato a conservare i prestigiosi riconoscimenti dell’ex Pallone d’Oro. Non è chiaro se tra gli oggetti rubati vi siano anche i tre Palloni d’Oro vinti da Platini nel 1983, 1984 e 1985. “Ha sorpreso un individuo mascherato e vestito di nero davanti alla sua finestra. Dopo averlo messo in fuga, ha notato la scomparsa di una ventina di medaglie e trofei”, ha dichiarato la procura a Le Figaro.

L’ammontare dei danni non è ancora stato quantificato. La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per furto con scasso aggravato, affidando le indagini alla brigade de recherches di Aubagne. Platini, noto come Le Roi, non ha riportato conseguenze fisiche, ma l’episodio ha scosso l’ex campione e acceso l’attenzione sulla sicurezza della sua abitazione.