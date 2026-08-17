L'Onu commemora un terrorista di Hamas

Per anni chiunque abbia provato a sollevare dubbi sulla contaminazione tra personale dell’Unrwa a Gaza e i miliziani di Hamas veniva accusato di tendenze al limite del criminoso. La versione accettabile è sempre stata una: l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è un presidio intoccabile di legalità, un baluardo di pace e formazione. Solo che l’Onu dovrebbe spiegare come mai, tra i “martiri” a libro paga dell’agenzia morti nella Striscia di Gaza ci fossero profili come Imad El Samhouri. Per oltre un decennio, ha lavorato come insegnante dirigendo vari istituti scolastici a Gaza. Una carriera integerrima, a leggere i registri ufficiali del Palazzo di Vetro. Se non fosse che il professore vestiva la divisa di comandante sul campo delle Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas. A certificarlo sono gli stessi video celebrativi trasmessi dall’organizzazione islamista dopo la sua morte.

In questi, appare armato, tra mitra e bombe a mano, mentre esce dai tunnel del terrore e inneggia al martirio e all’eliminazione del «nemico sionista». L’aspetto ancora più grottesco della vicenda s’è consumato lo scorso giugno a New York. Durante la cerimonia in memoria dei dipendenti caduti “nell’adempimento del dovere”, il Segretario Generale António Guterres e la Presidentessa dell’Assemblea Generale Annalena Baerbock hanno acceso un cero commemorativo solenne mentre il nome di El Samhouri veniva scandito nell'aula.