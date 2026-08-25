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Iran, taglia Usa da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran

martedì 25 agosto 2026
Iran, taglia Usa da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran

2' di lettura

Gli Stati Uniti hanno posto una taglia da 10 milioni di dollari sul capo e sui vertici militari dei Pasdaran. Ad annunciarlo è stato il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato americano: "Questi individui comandano e dirigono vari elementi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), che pianifica, organizza ed esegue atti di terrorismo in tutto il mondo", si legge in un'immagine pubblicata sul profilo X del programma del governo degli Stati Uniti, "se avete informazioni su questi o altri leader chiave dell'IRGC o sui suoi rami componenti, inviatecele tramite la nostra linea di segnalazione basata su Tor o Signal. Le vostre informazioni potrebbero rendervi idonei al trasferimento e a una ricompensa".

I comandanti su cui si chiedono informazioni sono Ahmad Vahidi, Comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), Ali Abdollahi, Capo del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, Sa'id Aghajani, comandante della Forza aerospaziale, Hamidreza Lashgarian, Capo del comando cibernetico-elettronico e Majid Khademi, Comandante dell'ufficio intelligence.

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Nel frattempo, la Cina ha annunciato che adotterà "tutte le misure necessarie" per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai Paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante un briefing a Pechino. "Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali", ha spiegato Lin, aggiungendo che la Cina "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare fermamente i propri diritti e interessi legittimi". 

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