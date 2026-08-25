Iran, taglia Usa da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran

Gli Stati Uniti hanno posto una taglia da 10 milioni di dollari sul capo e sui vertici militari dei Pasdaran. Ad annunciarlo è stato il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato americano: "Questi individui comandano e dirigono vari elementi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), che pianifica, organizza ed esegue atti di terrorismo in tutto il mondo", si legge in un'immagine pubblicata sul profilo X del programma del governo degli Stati Uniti, "se avete informazioni su questi o altri leader chiave dell'IRGC o sui suoi rami componenti, inviatecele tramite la nostra linea di segnalazione basata su Tor o Signal. Le vostre informazioni potrebbero rendervi idonei al trasferimento e a una ricompensa".

I comandanti su cui si chiedono informazioni sono Ahmad Vahidi, Comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), Ali Abdollahi, Capo del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, Sa'id Aghajani, comandante della Forza aerospaziale, Hamidreza Lashgarian, Capo del comando cibernetico-elettronico e Majid Khademi, Comandante dell'ufficio intelligence.