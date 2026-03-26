Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Sudafrica, patta dei pantaloni aperta ed escono i "gioielli": disastro del ministro, il video

giovedì 26 marzo 2026
Sudafrica, patta dei pantaloni aperta ed escono i "gioielli": disastro del ministro, il video

2' di lettura

Un video che ha fatto il giro del mondo. Immagini sconcertanti che arrivano dal Sudafrica, dove il ministro delle Finanze si è presentato nell'aula del Parlamento con la patta dei pantaloni dell'elegante completo aperta. E, ancor peggio, da quella patta spuntavano proprio i suoi "gioielli".

Protagonista dell’episodio, suo malgrado, è Enoch Godongwana, finito al centro dell’attenzione durante una turbolenta seduta parlamentare che risale allo scorso 24 marzo 2026. Il clima era già acceso, con diversi deputati in uniforme mimetica e toni piuttosto animati, quando l’imprevisto ha catalizzato l’attenzione dell’intera aula.

Seduto nelle prime file, il ministro non si è accorto immediatamente del disastro in corso. A farlo notare è stato un parlamentare che, interrompendo il dibattito, ha affermato: "Siamo seduti qui e veniamo offesi da qualcosa che spunta dai suoi pantaloni". La frase ha provocato una reazione immediata, tra risate e commenti ironici. Poco dopo, un altro deputato ha rincarato la dose con una battuta: "È molto corto, onorevole ministro".

Nonostante il momento di evidente imbarazzo, Godongwana, 68 anni, ha mantenuto un atteggiamento composto, sistemando rapidamente la "situazione", pur nell'imbarazzo generale. La seduta è quindi proseguita, ma quanto accaduto, come detto, avrebbe presto fatto il giro del mondo.

Nel giro di pochi istanti, le immagini hanno invaso i social network, diventando virali ad ogni latitudine. Da una parte, molti cittadini hanno espresso comprensione per un episodio ritenuto umano e del tutto fortuito. Dall’altra, non sono mancate le scontate critiche e ironie, con meme e commenti sarcastici. Alcuni utenti hanno anche sollevato dubbi sulla sua idoneità al ruolo, richiamando l’età avanzata del ministro. Giudizio a dir poco ingeneroso...

tag
sudafrica
enoch godongwanga

L'appuntamento G20 Istruzione in Sudafrica, grande interesse per i risultati italiani su Agenda Sud e istruzione tecnico-professionale

Clamoroso Rinoceronti radioattivi: l'iniezione-choc in Sudafrica

Schifo totale Michelle Hayward, "che bella la schiuma". Ma sono escrementi...

ti potrebbero interessare

Iran, la giornata di guerra. Teheran esalta la Spagna di Sanchez. Trump, Nato ancora nel mirino. Svolta a Hormuz?

Iran, la giornata di guerra. Teheran esalta la Spagna di Sanchez. Trump, Nato ancora nel mirino. Svolta a Hormuz?

Isola di Kharg, i marines e l'operazione estrema: cosa può accadere

Isola di Kharg, i marines e l'operazione estrema: cosa può accadere

Costanza Cavalli
Orban blocca le forniture di gas all'Ucraina: il caso che ha scatenato l'ira ungherese

Orban blocca le forniture di gas all'Ucraina: il caso che ha scatenato l'ira ungherese

Daniel Mosseri
Usa, perché conviene stare con l'America di Trump

Usa, perché conviene stare con l'America di Trump

Fabio Dragoni