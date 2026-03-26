Sudafrica, patta dei pantaloni aperta ed escono i "gioielli": disastro del ministro, il video

Un video che ha fatto il giro del mondo. Immagini sconcertanti che arrivano dal Sudafrica, dove il ministro delle Finanze si è presentato nell'aula del Parlamento con la patta dei pantaloni dell'elegante completo aperta. E, ancor peggio, da quella patta spuntavano proprio i suoi "gioielli".

Protagonista dell’episodio, suo malgrado, è Enoch Godongwana, finito al centro dell’attenzione durante una turbolenta seduta parlamentare che risale allo scorso 24 marzo 2026. Il clima era già acceso, con diversi deputati in uniforme mimetica e toni piuttosto animati, quando l’imprevisto ha catalizzato l’attenzione dell’intera aula.

Seduto nelle prime file, il ministro non si è accorto immediatamente del disastro in corso. A farlo notare è stato un parlamentare che, interrompendo il dibattito, ha affermato: "Siamo seduti qui e veniamo offesi da qualcosa che spunta dai suoi pantaloni". La frase ha provocato una reazione immediata, tra risate e commenti ironici. Poco dopo, un altro deputato ha rincarato la dose con una battuta: "È molto corto, onorevole ministro".

Nonostante il momento di evidente imbarazzo, Godongwana, 68 anni, ha mantenuto un atteggiamento composto, sistemando rapidamente la "situazione", pur nell'imbarazzo generale. La seduta è quindi proseguita, ma quanto accaduto, come detto, avrebbe presto fatto il giro del mondo.

Nel giro di pochi istanti, le immagini hanno invaso i social network, diventando virali ad ogni latitudine. Da una parte, molti cittadini hanno espresso comprensione per un episodio ritenuto umano e del tutto fortuito. Dall’altra, non sono mancate le scontate critiche e ironie, con meme e commenti sarcastici. Alcuni utenti hanno anche sollevato dubbi sulla sua idoneità al ruolo, richiamando l’età avanzata del ministro. Giudizio a dir poco ingeneroso...