Sara Diamante posa semi-nuda davanti al Duomo di Firenze, insorge FdI: "Oscena"

Un'influencer e attrice hard si è esibita in pose per foto sexy in pieno giorno davanti al Duomo di Firenze. Il suo nome è Sara Diamante e i suoi scatti a natiche scoperte davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore hanno suscitato lo sdegno del vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi, di Fratelli d'Italia. Secondo lui è stato un gesto "inammissibile” e “irrispettoso non solo verso la pubblica decenza, ma verso l’intera comunità fiorentina”.

Come riporta il Secolo d'Italia, l'obiettivo di Sara Diamante sarebbe stato quello di pubblicizzare il suo profilo OnlyFans. Come ha ricordato Alessandro Draghi, l’articolo 15 del regolamento di Polizia urbana vieta espressamente “atti che possano offendere la pubblica decenza, esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Soprattutto vicino a edifici di culto o istituzioni. "“Pare ovvio che la signora Diamante abbia contravvenuto alle nostre regole”, ha aggiunto Draghi, auspicando che ‘’episodio non rimanga senza conseguenze. “Sto valutando di denunciare per atti osceni in luogo pubblico”.

Firenze, però, non è nuova a episodi di questo tipo. Il centro storico è infatti diventato teatro di comportamenti ai limiti del consentito e di personaggi in cerca di visibilità. Le autorità comunali, proprio per contrastare questi fenomeni, hanno rafforzato i controlli e applicato sanzioni più severe per chi viola le norme di decoro urbano.