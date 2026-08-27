"È inevitabile": Londra pronta all'attacco russo, scorte d'acqua e cibo in scatola

Il Regno Unito alza il livello di allerta davanti alle minacce di Mosca e prepara una campagna informativa per rafforzare la "resilienza domestica". Alle famiglie britanniche potrebbe essere consigliato di avere in casa scorte di acqua, alimenti a lunga conservazione e beni essenziali, così da affrontare eventuali interruzioni dell’energia, attacchi informatici, eventi climatici estremi o azioni ostili da parte di Stati stranieri. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la decisione arriva in un clima di crescente tensione tra Londra e il Cremlino. Il premier laburista Andy Burnham ha recentemente intensificato il sostegno all’Ucraina, chiedendo agli alleati maggiori aiuti per la difesa aerea di Kiev e nuove pressioni sulle esportazioni russe di petrolio e gas. Londra avrebbe inoltre condiviso con l’Ucraina informazioni riservate relative ai componenti britannici dei missili Scalp-Storm Shadow.

Mosca ha reagito duramente, accusando il Regno Unito di "gettare benzina sul fuoco" e avvertendo che un coinvolgimento britannico negli attacchi contro il territorio russo potrebbe essere considerato una "partecipazione alla guerra, con tutte le sue conseguenze".