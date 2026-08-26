"Toma Taulant è stato catturato": pacchia finita, dov'era il re delle evasioni

La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Toma Taulant, 42 anni, latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il “mago delle evasioni”. L’uomo era riuscito a fuggire quattro volte da altrettanti istituti penitenziari, tre in Italia e uno in Belgio.

Taulant è stato fermato domenica 23 agosto dopo giorni di pedinamenti nel quartiere Camplar. Gli agenti lo hanno identificato grazie alle descrizioni diffuse da Europol, ai tatuaggi e a una vistosa cicatrice sul volto. Al momento dell’arresto si trovava a bordo di una Volkswagen Golf insieme ad altri quattro connazionali e avrebbe opposto una forte resistenza. Uno dei presenti avrebbe aggredito due poliziotti nel tentativo di favorirne la fuga, riuscendo poi a dileguarsi tra la folla.

Durante l’operazione è stata recuperata una pistola Sig Sauer che, secondo un testimone, Taulant avrebbe gettato tra i cespugli. Il latitante aveva inoltre documenti falsi e banconote da 500 euro presumibilmente contraffatte. È stato trasferito nel carcere di Mas d’Enric, in attesa dell’estradizione in Italia.

La sua ultima evasione risale al 7 dicembre 2025, dal carcere di massima sicurezza di Opera, nel Milanese: dopo aver segato le sbarre della cella, si sarebbe calato utilizzando lenzuola annodate. La carriera criminale di Taulant era iniziata nel 2009 con la fuga dal carcere di Terni. Nel 2013 era evaso da Parma e, nello stesso anno, dal penitenziario belga di Lantin, superando il muro grazie a una piramide umana formata da altri detenuti.

Secondo gli investigatori, dopo la fuga da Opera si era stabilito a Tarragona, dove avrebbe trovato protezione in un ambiente legato alla criminalità albanese e al traffico di droga. Gli inquirenti stanno ora cercando di individuare i suoi possibili fiancheggiatori.