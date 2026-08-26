Migranti, battaglia in mare tra i libici e la ong Sea Watch: ecco cosa è successo

"Non avvicinatevi o giuro su Dio che vi spariamo”. È con queste parole che l'equipaggio di una motovedetta libica si è rivolto alla barca a vela Aurora della ong tedesca Sea Watch. I fatti risalgono a sabato 22 agosto, quando la barca a vela Aurora stava navigando in acque internazionali, seguita a vista da una delle motovedette donate dall'Italia alla guardia costiera libica.

Repubblica ha raccolto la testimonianza di chi si trovava a bordo dell'imbarcazione della ong: "Quando ha raggiunto un natante in pericolo abbiamo trovato una seconda imbarcazione libica che stava prendendo a bordo delle persone. Appena ci siamo avvicinati, la nave si è identificata come guardia costiera libica e ha iniziato a minacciare l’equipaggio di aprire il fuoco se non ci fossimo allontanati".