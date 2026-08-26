Migranti, battaglia in mare tra i libici e la ong Sea Watch: ecco cosa è successo

"Non avvicinatevi o giuro su Dio che vi spariamo”. È con queste parole che l'equipaggio di una motovedetta libica si è rivolto alla barca a vela Aurora della ong tedesca Sea Watch. I fatti risalgono a sabato 22 agosto, quando la barca a vela Aurora stava navigando in acque internazionali, seguita a vista da una delle motovedette donate dall'Italia alla guardia costiera libica.
Repubblica ha raccolto la testimonianza di chi si trovava a bordo dell'imbarcazione della ong: "Quando ha raggiunto un natante in pericolo abbiamo trovato una seconda imbarcazione libica che stava prendendo a bordo delle persone. Appena ci siamo avvicinati, la nave si è identificata come guardia costiera libica e ha iniziato a minacciare l’equipaggio di aprire il fuoco se non ci fossimo allontanati".
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Due giorni fa il governo italiano aveva sanzionato la nave Sea-Watch 5, imponendo 45 giorni di fermo al porto di Napoli e 7500 euro di multa. Il 13 agosto scorso l'imbarcazione - dopo aver recuperato 6 migranti - si era infatti rifiutata di informare il Centro libico competente come area di soccorso. "La nave tedesca - ha dichiarato il ministro Piantedosi - ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa: le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dagli Stati competenti, non dalle Ong".