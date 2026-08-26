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Francoforte, malaria all'aeroporto: 4 contagiati e due morti, com'è arrivata la zanzara infetta

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mercoledì 26 agosto 2026
Francoforte, malaria all'aeroporto: 4 contagiati e due morti, com'è arrivata la zanzara infetta

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Malaria all'aeroporto di Francoforte, in Germania: sei dipendenti dello scalo l'hanno contratta probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo da una zona in cui la malattia è diffusa. Uno dei lavoratori contagiati è morto. Lo hanno confermato il gestore dello scalo Fraport e il Robert Koch Institut (Rki), come riportano i media tedeschi. "Possiamo purtroppo confermarlo. Il nostro più profondo cordoglio va ai familiari del deceduto", ha detto un portavoce di Fraport. Tutti gli altri dipendenti contagiati, invece, al momento sono sottoposti a trattamento medico.

La zanzara infetta potrebbe essere arrivata a Francoforte lo scorso luglio. Nell'aeroporto in questione, intanto, sono state installate trappole per zanzare e alcuni esemplari sono stati catturati. Gli insetti saranno ora analizzati in laboratorio per verificare la presenza del parassita responsabile della malaria. Secondo il Robert Koch Institut (Rki), nei mesi di luglio e agosto i casi di malaria "probabilmente collegati all'attività lavorativa presso l'aeroporto di Francoforte" sono stati segnalati esclusivamente nel territorio del Rhein-Main. L'istituto ha informato i medici della regione sui casi registrati.

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Il Dipartimento di sanità pubblica di Francoforte, inoltre, ha definito la cosiddetta "Airport-Malaria" una modalità di trasmissione della malattia molto rara al di fuori delle aree endemiche. "La trasmissione da persona a persona non svolge alcun ruolo nella Airport-Malaria", ha sottolineato un portavoce.

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