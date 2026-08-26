Francoforte, malaria all'aeroporto: 4 contagiati e due morti, com'è arrivata la zanzara infetta

Malaria all'aeroporto di Francoforte, in Germania: sei dipendenti dello scalo l'hanno contratta probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo da una zona in cui la malattia è diffusa. Uno dei lavoratori contagiati è morto. Lo hanno confermato il gestore dello scalo Fraport e il Robert Koch Institut (Rki), come riportano i media tedeschi. "Possiamo purtroppo confermarlo. Il nostro più profondo cordoglio va ai familiari del deceduto", ha detto un portavoce di Fraport. Tutti gli altri dipendenti contagiati, invece, al momento sono sottoposti a trattamento medico.

La zanzara infetta potrebbe essere arrivata a Francoforte lo scorso luglio. Nell'aeroporto in questione, intanto, sono state installate trappole per zanzare e alcuni esemplari sono stati catturati. Gli insetti saranno ora analizzati in laboratorio per verificare la presenza del parassita responsabile della malaria. Secondo il Robert Koch Institut (Rki), nei mesi di luglio e agosto i casi di malaria "probabilmente collegati all'attività lavorativa presso l'aeroporto di Francoforte" sono stati segnalati esclusivamente nel territorio del Rhein-Main. L'istituto ha informato i medici della regione sui casi registrati.