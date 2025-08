Titan, il dossier sul sommergibile imploso: un'inquietante scoperta

Si torna a parlare del Titan, il sommergibile imploso in profondità il 18 giugno 2023. A fare discutere, l'ultimo report della Guardia Costiera americana. Nel mirino la OceanGate, la società privata proprietaria del mezzo. Il documento, lungo oltre 300 pagine, mette in luce tutte le mancanze a livello di sicurezza e non solo. Un mix di carenze strutturali, pressioni economiche, mancanza di controlli e un ambiente di lavoro tossico creato dal Ceo Stockton Rush, anche lui morto a bordo del sommergibile insieme ad altre quattro passeggeri. Ecco allora che il rapporto parla di "gravi carenze" nella progettazione, nella manutenzione e nell'ispezione del Titan.

I protocolli dichiarati da OceanGate non corrispondevano alle pratiche reali, con evidenti disparità tra ciò che veniva promesso in termini di sicurezza e quanto effettivamente messo in atto. La società avrebbe anche usato tattiche intimidatorie nei confronti di dipendenti e collaboratori che esprimevano preoccupazioni. Non solo, perché in alcuni casi OceanGate avrebbe cercato di addestrare nuovi piloti in un solo giorno, anche senza alcuna esperienza con veicoli subacquei.