Ecco dove si terrà il faccia a faccia Trump-Putin: tutti i segreti

La scelta del sito ha rappresentato una sfida significativa per le autorità statunitensi, poiché la stagione estiva coincide con il picco del turismo nello Stato, limitando le opzioni disponibili e adeguate per ospitare un incontro di tale rilevanza. Nonostante la volontà della Casa Bianca di evitare l'immagine di un incontro ospitato in una struttura militare, la base Elmendorf-Richardson e' risultata l'unica sede nei dintorni di Anchorage in grado di garantire i necessari standard di sicurezza.

Il summit, il primo tra i leader di Stati Uniti e Russia dopo oltre quattro anni, e' ancora in fase di preparazione, con i massimi diplomatici dei due Paesi che stanno definendo gli aspetti organizzativi. Il segretario di Stato Marco Rubio ha definito l'incontro una "sessione di ascolto", spiegando come Trump voglia valutare personalmente Putin "faccia a faccia" per comprendere meglio le sue intenzioni, ritenendo insufficienti i cinque colloqui telefonici intercorsi nell'ultimo anno.