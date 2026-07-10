Così Trump si crea una via d'uscita

«Per tutta la vita non ho fatto altro che concludere affari», ha ammesso Trump ad Ankara. Il regime iraniano però «appartiene a una scuola diversa». La rottura risale a lunedì sera, Studio Ovale. Il Segretario di Stato Rubio porta al presidente in partenza per la Turchia la notizia di tre navi colpite nello Stretto. Trump domanda se qualcuno creda ancora che Teheran voglia un accordo. Nessuno ci crede. Seguono 48 ore di raid. Sono stati colpiti oltre 170 obiettivi (14 volte il numero di quelli neutralizzati nell’escalation di giugno) tra difese aeree, depositi di missili e droni, logistica della costa, barchini dei pasdaran e due ponti ferroviari sul corridoio che lega la Repubblica islamica alla Cina. L’intenzione del Pentagono è chiara: mettere fuori uso le difese di Teheran e debilitarne la capacità di attacco. Washington prevede tempi lunghi: da un giorno a un mese, dipende da quanto gli ayatollah insisteranno a sparare sui mercantili.

La Casa Bianca ritiene di avere maggiore margine di manovra per un’escalation. Centinaia di petroliere hanno attraversato il Golfo lungo la rotta omanita, sotto scorta della Marina, e ciò «ha attenuato la preoccupazione che un nuovo scontro potesse innescare un forte aumento del prezzo del petrolio», dicono funzionari americani. Ogni chiusura di Hormuz, inoltre, spinge il mondo a farne a meno, tra l’oleodotto saudita che aggira lo Stretto e la produzione americana da record. L’unica arma di Teheran si consuma a ogni uso. Per ora gli Usa si tengono di scorta l’ipotesi di far ricorso a forze speciali per operare sull’isola di Kharg o nei siti nucleari. A venti giorni dall’inizio del periodo di negoziazione, però, i colloqui sul nucleare sono appena iniziati.