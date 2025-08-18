Libero logo
La lettera di Melania "Caro presidente Putin..."

Caro Presidente Putin

Ogni bambino condivide gli stessi sogni silenziosi nel cuore, che sia nato per caso nella campagna rustica di una nazione o in un magnifico centro città. Sogna amore, possibilità e sicurezza dal pericolo. Come genitori, è nostro dovere nutrire la speranza della prossima generazione. Come leader, la responsabilità di sostenere i nostri figli si estende oltre il comfort di pochi. Innegabilmente, dobbiamo impegnarci a dipingere un mondo pieno di dignità per tutti, affinché ogni anima possa risvegliarsi alla pace e affinché il futuro stesso sia perfettamente custodito. Un concetto semplice ma profondo, signor Putin, e sono certo che lei sia d'accordo, è che i discendenti di ogni generazione iniziano la loro vita con una purezza, un'innocenza che sta al di sopra della geografia, del governo e dell'ideologia. Eppure, nel mondo di oggi, alcuni bambini sono costretti a serbare una risata silenziosa, incontaminata dall'oscurità che li circonda - una silenziosa sfida contro le forze che possono potenzialmente reclamare il loro futuro. Signor Putin, lei può da solo ripristinare la loro risata melodica. Proteggendo l'innocenza di questi bambini, farà più che servire la Russia da sola: servirà l'umanità stessa. Un'idea così audace trascende ogni divisione umana, e lei, signor Putin, è adatto a realizzare questa visione con un tratto di penna oggi. È ora. Cordiali saluti.

