Zelensky, la bordata prima del vertice: "Nessuna ricompensa alla Russia"

lunedì 18 agosto 2025
"Putin commetterà  omicidi per mantenere la pressione sull'Ucraina e sull'Europa, nonché' per umiliare gli sforzi diplomatici", la Russia "non dovrebbe essere ricompensata per la sua partecipazione a questa guerra". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sui social a poche ore dal vertice di Washington. Una presa di poszione che potrebbe complicare le trattative che sono in corso per raggiungere un accordo di pace. Intanto almeno tre persone sono state uccise nell'attacco russo su Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, riporta Ukrinform. "Già 20 feriti in seguito all'attacco mattutino dei russi a Zaporizhzhia", ha scritto Fedorov, aggiungendo che tre persone sono morte.

Tra i feriti, ha precisato, "c'è un ragazzo di 17 anni". Infine il numero dei feriti nel bombardamento russo di Zaporizhia di questa notte è salito a 17, secondo l'ultimo aggiornamento dell'esercito ucraino. Il numero delle vittime è in fase di definizione, fanno sapere le autorità di Kiev. "L'onda d'urto e i detriti hanno danneggiato edifici residenziali e locali commerciali, e una fermata dell'autobus è stata parzialmente distrutta. I servizi di soccorso sono al lavoro sul posto". Lo zar a quanto pare non ha intenzione di allentare la morsa su Kiev. 

