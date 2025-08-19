Russia, Lavrov: "Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale con Kiev"

"La Russia non rifiuta nessun incontro con l'Ucraina : né bilaterale né trilaterale": a dirlo è stato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, citato dalla Tass . Parole, le sue, che confermano quanto detto dal presidente americano Donald Trump dopo il multilaterale alla Casa Bianca con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky ei leader europei. Subito dopo l'incontro, il magnate ha avuto una conversazione telefonica con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Dopodiché ha detto di aver avviato i preparativi per un incontro faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino per discutere di un percorso per porre fine alla guerra.

"Non escludiamo alcuna forma di lavoro, né bilaterale né trilaterale, il presidente Vladimir Putin lo ha detto più volte - ha aggiunto Lavrov -. L'importante è che qualsiasi formato non venga attivato solo per far sì che il giorno dopo qualcuno ne scriva sui giornali, o la sera ne parli in televisione, o poi se ne discuta sui social cercando di trarre vantaggio propagandistico, ma perché passo dopo passo, gradualmente, a partire dal livello degli esperti endo attraverso tutti i passaggi necessari, si preparano i vertici Questo è l'approccio serio che continueremo sempre a sostenere”.