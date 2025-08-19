Trump elogia Meloni: "Leader eccezionale, resterai lì per molto tempo"

"Il primo Ministro italiano Meloni è una leader davvero eccezionale e un’ispirazione per quel Paese. Ha ricoperto questo incarico, anche se è molto giovane, per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri": il presidente americano Donald Trump lo ha detto in apertura del vertice multilaterale alla Casa Bianca con gli altri leader europei e col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi a Giorgia Meloni, seduta accanto a lui. Un vero e proprio elogio quello che ha riservato al presidente del Consiglio.

Poi riferendosi ai predecessori di Meloni, ha aggiunto: "Loro non durano a lungo. Tu hai resistito a lungo. Resterai lì per molto tempo". Le sue parole, per niente scontate, hanno fatto subito il giro del mondo. Il video che riprende la scena è stato diffuso dall’emittente ABC. E la risposta della premier non si è fatta attendere. “Grazie signor presidente in questo incontro così importante, penso sia una giornata fondamentale, penso che qualcosa stia cambiando grazie a lei”, ha detto Meloni.