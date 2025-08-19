Trump elogia Meloni: "Leader eccezionale, resterai lì per molto tempo"

"Il primo Ministro italiano Meloni è una leader davvero eccezionale e un’ispirazione per quel Paese. Ha ricoperto questo incarico, anche se è molto giovane, per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri": il presidente americano Donald Trump lo ha detto in apertura del vertice multilaterale alla Casa Bianca con gli altri leader europei e col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi a Giorgia Meloni, seduta accanto a lui. Un vero e proprio elogio quello che ha riservato al presidente del Consiglio.
Poi riferendosi ai predecessori di Meloni, ha aggiunto: "Loro non durano a lungo. Tu hai resistito a lungo. Resterai lì per molto tempo". Le sue parole, per niente scontate, hanno fatto subito il giro del mondo. Il video che riprende la scena è stato diffuso dall’emittente ABC. E la risposta della premier non si è fatta attendere. “Grazie signor presidente in questo incontro così importante, penso sia una giornata fondamentale, penso che qualcosa stia cambiando grazie a lei”, ha detto Meloni.
“Dopo tre anni” di conflitto in Ucraina e “dopo nessun segnale di dialogo da parte della Russia, oggi inizia una fase nuova” perché “qualcosa è cambiato grazie al presidente Trump e allo stallo nella battaglia”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Che poi sulle prospettive di pace ha detto: “Se vogliamo garantire la pace dobbiamo farlo insieme: ecco perché questa giornata è molto importante, Trump può contare sull’Italia perché siamo dalla parte dell’Ucraina e supporteremo tutti gli sforzi per la pace”. E ancora: "Parleremo di molti temi importanti oggi, a cominciare dalle garanzie di sicurezza che sono un prerequisito per ogni tipo di pace. Sono molto contenta che inizieremo a parlarne a partire da una proposta modello articolo 5 proveniente dall’Italia: portiamo sul tavolo le nostre proposte per costruire insieme garanzie per la pace e la sicurezza dei nostri Paesi”.
Los cumplidos entre Trump y Meloni durante la reunión en la Casa Blanca: «Algo está cambiando, gracias a ti» pic.twitter.com/NJYt3D2BB6— ABC.es (@abc_es) August 19, 2025