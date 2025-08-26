Trump caccia la Cook dalla Fed, è un terremoto: "Il presidente non ha l'autorità, non mi dimetto"

Rimossa dall'incarico "con effetto immediato". Donald Trump ha ordinato "la rimozione dall'incarico nel Board dei governatori della Fed" di Lisa Cook citando presunte irregolarità su mutui ipotecari. Per il presidente degli Stati Uniti ci sarebbero "ragioni sufficienti per ritenere" che abbia rilasciato false dichiarazioni, come afferma il tycoon in una lettera indirizzata a Cook condivisa sul social Truth.
Il presidente degli Stati Uniti ha l'autorità di rimuovere i governatori della Fed solo per giusta causa. Nei giorni scorsi Trump aveva parlato chiaramente con la stampa delle sue intenzioni. "La licenzierò se non si dimetterà", aveva detto dell'economista che nel 2022 è diventata la prima afroamericana a sedere del Board of Governors della Fed.
La Cook però, braccio destro del presidente della Fed Jerome Powell (anche lui da tempo nel mirino della Casa Bianca), non sembra però avere alcuna intenzione di mollare il suo posto e contrattacca. "Il presidente Trump pretende di licenziarmi per 'giusta causa' quando non esiste alcuna giusta causa in base alla legge e non ha l'autorità per farlo".
Nel 2022 l'economista era diventata la prima afroamericana a sedere nel Board of Governors della Fed. "Non mi dimetterò - aggiunge particolarmente combattiva in una dichiarazione che i suoi avvocati hanno condiviso con la Cnn - Continuerò a portare avanti il mio lavoro per aiutare l'economia americana come ho fatto dal 2022".