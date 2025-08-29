Ucraina, colpita da Mosca una nave di Kiev: il video dell'affondamento

Un'imbarcazione russa senza pilota ha affondato una nave da ricognizione ucraina alla foce del Danubio. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram, citato dai media di Mosca. "Utilizzando un'imbarcazione senza pilota ad alta velocità, la nave da ricognizione di medie dimensioni della Marina ucraina Simferopol è stata colpita alla foce del Danubio. A seguito dell'attacco, la nave ucraina è affondata", si legge nel comunicato del ministero. Un membro dell'equipaggio è morto e alcuni sono rimasti feriti. Riferisce invece la Marina militare ucraina.

Intanto è salito a 23 morti il bilancio degli attacchi sferrati nella giornata di giovedì 28 agosto dalla Russia su Kiev. Le operazioni di ricerca e soccorso nelle zone colpite non sono comunque ancora concluse. Un attacco, l'ennesimo, che sconvolge l'Europa e non solo. Kaja Kallas non ha escluso l'invio di truppe. "Quando parliamo a livello dell'Unione europea, allora qual è il nostro contributo alle garanzie di sicurezza? Si tratta della missione di addestramento, della missione militare e anche del sostegno all'industria della difesa Ucraina. A tutti e tre questi elementi possono partecipare anche i Paesi neutrali. Oggi stiamo discutendo di come modificare il mandato di tutte queste missioni per essere pronti una volta che un accordo di pace sarà messo in atto".