Polonia, F-16 precipita e si schianta al suolo: un morto

Un aereo F-16 delle Forze Armate Polacche è precipitato durante un'esercitazione. Morto il pilota, maggiore dell'esercito. Ad annunciare e confermare la tragica notizia è stato il Comando Operativo dell'esercito polacco. La vittima si chiamava Maciej "Slab" Krakowian, mentre l'incidente è avvenuto a Radom. "È con profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia dell'incidente di un F-16 appartenente al Tiger Demo Team, in cui è tragicamente morto il Maggiore Maciej 'Slab' Krakowian", si legge nella comunicazione ufficiale dei militari.

"Si tratta di una perdita irreparabile per l'intera famiglia dell'aviazione - recita ancora il comunicato -. Sebbene le parole non riescano a trasmettere il peso di questo colpo, desideriamo esprimere la nostra più profonda solidarietà in questo lutto. Addio, Comandante. I suoi voli rimarranno nella nostra memoria come simbolo di eccellenza, passione e dedizione, gli stessi che hanno definito lo standard dell'aviazione polacca per decenni". Il video dell'incidente è stato ripreso dai testimoni che stavano assistendo all'esercitazione.