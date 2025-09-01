Flotilla, Israele pronto a tutto contro Greta: "Vi tratteremo come terroristi"

La spedizione di Greta Thunberg può finire male. Israele ha messo nel mirino la Flotilla . Secondo il Jerusalem Post, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha presentato un piano al governo, discusso con il primo ministro Benjamin Netanyahu , il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Il piano prevede di designare gli attivisti come terroristi, sequestrare le loro imbarcazioni e detenerli in prigioni di massima sicurezza, come Ketziot e Damon, riservate ai prigionieri considerati pericolosi.

Agli attivisti saranno negati privilegi come televisione, radio e cibo specializzato, e saranno sottoposti a detenzione prolungata, rompendo con la prassi precedente di trattamento più mite. Ben-Gvir ha dichiarato che non sarà permesso a chi “sostiene il terrorismo” di vivere in condizioni agiate, sottolineando una linea dura contro la flottiglia. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha evidenziato in un’intervista al Messaggero che l’Italia ha accolto 181 bambini da Gaza, posizionandosi come il quarto paese al mondo per numero di minori salvati, superando tutti gli altri paesi europei combinati. In risposta, Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ha ribadito la determinazione degli attivisti a proseguire, sottolineando la legalità della loro azione in acque internazionali. Ha espresso la speranza che, in caso di arresti e sequestri da parte di Israele, il governo italiano intervenga a tutela dei cittadini italiani coinvolti, denunciando l’illegittimità di tali azioni.