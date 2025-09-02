Il Wall Street Journal seppellisce la Francia: "È la malata d'Europa"

Una batosta ai danni della Francia arriva dal Wall Street Journal. Nel mirino la sortita del primo ministro François Bayrou, che ha accusato l’Italia di praticare "concorrenza fiscale sleale" ai danni del suo Paese. Una sparata che non ha lasciato indifferenti premier e membri del governo italiano che comunque, nonostante la piccata risposta di Palazzo Chigi, preferiscono non cedere alle preoccupazioni.

Diverso discorso, invece, per il quotidiano statunitense che in un'analisi si chiede: "Con un altro governo sull’orlo del collasso, la Francia è la nuova Italia?". Per il WSJ è Parigi ora la malata d’Europa. L’accostamento all’Italia di dieci anni fa si giustifica con l'"enorme debito, costi per interessi in aumento e governi che crollano in pochi mesi".