Trump-Meloni, clamorosa "rappresaglia" del governo italiano: diserta Villa Taverna

Dopo gli insulti e le illazioni di Donald Trump contro Giorgia Meloni, la reazione dell'Italia è durissima. Non solo la replica del premier e l'annullamento della visita a Miami di Antonio Tajani, ministro degli Esteri. Infatti il governo ha deciso anche di disertare Villa Taverna. La crisi diplomatica esplosa tra Roma e Washington sfocaia anche in un gesto altamente simbolico: l'assenza degli esponenti dell'esecutivo alle celebrazioni del 4 luglio organizzate a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta. Un segnale politico che fotografa la profondità della frattura apertasi nelle ultime ore tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca.

Trump, ancora contro Meloni: "Perché non la voglio come fan" Donald Trump insiste e continua ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Prima, in un'intervista telefonica con il co...

L'attacco del presidente americano è arrivato in modo inatteso e scomposto, il tutto dopo il recente confronto avvenuto durante il G7 di Évian, dove sembrava essere stato ricucito, almeno in parte, lo strappo tra i due leader dopo mesi di tensioni. Invece, le farneticanti dichiarazioni di Trump hanno fatto crollare tutto, innescando la durissima reazione di Roma.

Trump-Meloni, "dispiaciuto" o "mi fa pena"? Giallo sulla traduzione. E perché manca l'audio originale Giallo sulle parole del presidente americano Donald Trump a proposito di Giorgia Meloni. Il dubbio riguarda un'espre...

A Roma sono scattati contatti e consultazioni. Tajani ha deciso di cancellare la missione negli Stati Uniti prevista per domenica e lunedì, mentre la presidente del Consiglio ha seguito da vicino l'evolversi della situazione insieme al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Poi l'immediata risposta del premier con il durissimo video pubblicato sui social. Sul fronte diplomatico, nel frattempo, si è mosso anche l'ambasciatore Fertitta, che ha contattato Palazzo Chigi nel tentativo di contenere gli effetti dello scontro. Tentativo, ad ora, respinto con perdite: si diserta anche il 4 luglio. Il clima resta tesissimo e la decisione di non partecipare al ricevimento dell'Independence Day rappresenta uno dei segnali più pesanti ed emblematici.

Trump ossessionato da Meloni, il corrispondente La7 dello scoop: "All'improvviso, il presidente..." "Abbiamo parlato con il presidente americano Donald Trump nella serata di ieri intorno alle 19, ora di Washington, ...