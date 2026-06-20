Santo Domingo, inferno di fuoco al resort: muore una turista italiana

Dramma a Santo Domingo, dove in un rogo è morta una turista italiana. La tragedia si è consumata nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Bayahibe, una delle strutture più frequentate dai vacanzieri italiani nella Repubblica Dominicana. La vittima è Francesca Valentino, 46 anni, deceduta dopo aver accusato un grave malore causato dall'inalazione di fumo durante le fasi dell'emergenza.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, le fiamme hanno travolto alcune aree comuni del complesso turistico. L'intervento dei soccorsi e l'evacuazione degli ospiti hanno consentito di mettere in sicurezza tutti i presenti. La donna si trovava sulla spiaggia insieme agli altri turisti che avevano lasciato le camere quando sarebbe stata investita da una nube di monossido di carbonio. Poco dopo ha perso conoscenza e, nonostante i tentativi di soccorso, è morta a causa di una crisi respiratoria.

"La signora Valentino - riferisce la Farnesina - sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell’hotel". Nel resort erano presenti 285 italiani assistiti da Alpitour, mentre altri connazionali soggiornavano in strutture collegate non coinvolte dall'incendio. Complessivamente sarebbero circa 1.700 i turisti evacuati e trasferiti in aree sicure.

In ospedale l'ambasciatore italiano ha incontrato il marito della vittima, garantendo il supporto delle autorità diplomatiche e del personale della struttura. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati anche il capo della Protezione civile dominicana e due ministri del governo, che hanno coordinato le operazioni insieme all'ambasciata italiana e ai responsabili del resort. Al momento non risultano altre vittime riconducibili direttamente o indirettamente all'incendio, anche se gli accertamenti delle autorità sono ancora in corso.