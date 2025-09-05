Ucraina, i russi colpiscono convoglio di sminatori danesi: una strage, video choc

Alle 14.51 di giovedì, un "allarme balistico" ha segnalato un missile Iskander diretto verso Kiev, che si è schiantato a Novosilivka, vicino Chernihiv, a 70 km dal confine russo. L’attacco ha ucciso due sminatori ucraini del Danish Refugee Council, Ong attiva in Ucraina dal 2014, e ferito altri otto. "Con profonda tristezza confermiamo che due colleghi ucraini sono stati uccisi oggi durante lo sminamento. Altri otto sono feriti", ha dichiarato l’Ong. Il convoglio, composto da auto e furgoni bianchi con il logo rosso dell’organizzazione, era fermo su una strada sterrata, in un’area chiaramente segnalata per lo sminamento con nastri e palette rosse.

Il ministero della Difesa russo ha rivendicato l’attacco, sostenendo che "la ricognizione aerea ha rilevato i preparativi per il lancio di droni d’attacco a lungo raggio nello spazio aereo russo da una pista sterrata. L’equipaggio dell’Iskander Otrk ha sferrato un attacco ad alta precisione contro veicoli da trasporto con lanciatori di droni nemici, sventandolo".

Un residente, Oleg Shokur, ha riferito: "Ho sentito un’esplosione molto forte e ho scoperto che c’erano gli sminatori al lavoro. Prima c’era un drone da ricognizione che volava: a quanto pare ha visto tutto e ha indirizzato il fuoco sul gruppo". Il governatore di Chernihiv, Vyacheslav Chaus, ha definito l’attacco «un altro atto di terrore insensato contro coloro che aiutano a superare le conseguenze della guerra». Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha dichiarato: "Dimostra la crudeltà della Russia — e se è un atto deliberato è ancora più grave". L’attacco è avvenuto mentre la Danimarca confermava la collaborazione con l’Ucraina per produrre droni e missili, con una fabbrica in costruzione nello Jutland. Intanto, l’Italia, pur escludendo l’invio di truppe, ha offerto il supporto dei suoi sminatori e caccia-mine.